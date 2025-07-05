Женщину-оператора БПЛА ВСУ взяли в плен в Сумской области — боец

Женщину-оператора БПЛА украинской захватили в плен российские бойцы в Сумской области.
Как отмечается, военнослужащая находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, об этом сообщил РИА Новости старший матрос, командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Пятнашка».
По его словам, женщина находилась в неадекватном состоянии.
В дальнейшем пленную повели к позициям российских войск, в итоге группа попала под минометный огонь, и женщина погибла.
По словам «Пятнашки», пленная сама подтвердила, что является военнослужащей ВСУ в подразделении, эксплуатирующем беспилотники.
Ранее украинская летчица и экс-депутат Рады Надежда Савченко, помилованная президентом России Владимиром Путиным, заявила, что она не попала в плен. Сейчас она командует 105-й бригадой территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Ранее о вероятном попадании Савченко в плен сообщил украинский журналист Всеволод Филимоненко. Однако экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров усомнился в том, что Савченко могла повторно сдаться в плен российским войскам после помилования Путиным. На линии боевого соприкосновения она, по словам нардепа, не находилась.