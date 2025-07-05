ВС РФ атаковали ВСУ с фланга, пройдя по дну Каховского водохранилища

Российские войска провели фланговую атаку на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, воспользовавшись обмелевшим Каховским водохранилищем, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).
По информации военкоров, российские военные форсировали дно водохранилища и закрепились в северо-западной части населенного пункта Каменское. Значительная часть поселка находится под контролем российских подразделений.
— Русские закрепились в северо-западной части Каменского и ведут штурмовые действия вдоль улицы Заводской в направлении дачных участков, — цитирует сообщение украинских военных аналитиков Telegram-канал.
Сбежавший из 91-й отдельной охтырской бригады украинских войск Александр Постоенко рассказал, что около трех недель шел к позициям ВС России, чтобы сдаться в плен. В ВСУ его забрали сотрудники ТЦК в Днепропетровской области прямо на улице, потом его раненого доставили из окрестностей Красноармейска.
2 мая комитет ООН выразил обеспокоенность информацией о пытках и жестоком обращении в отношении российских военнопленных на Украине. В организации подчеркнули, что запрет на пытки абсолютен и не содержит каких-либо исключений, независимо от обстоятельств.