ВС РФ атаковали ВСУ с фланга, пройдя по дну Каховского водохранилища

Сбежавший из 91-й отдельной охтырской бригады украинских войск Александр Постоенко рассказал, что около трех недель шел к позициям ВС России, чтобы сдаться в плен. В ВСУ его забрали сотрудники ТЦК в Днепропетровской области прямо на улице, потом его раненого доставили из окрестностей Красноармейска.