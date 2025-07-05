В российских силовых структурах сообщили, что большинство бывших заключенных, мобилизованных в украинский батальон «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады (омбр), пропали без вести в районе Волчанска Харьковской области.
В социальных сетях появилось множество объявлений о поиске военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава 57-й омбр, пропавших без вести в 20-х числах июня под Волчанском.
Предполагается, что происшествие является следствием неудачных попыток украинских сил провести контратаки. Из текстов публикаций следует, что большинство пропавших без вести были ранее заключенными украинских тюрем, которых мобилизовали в батальон «Шквал», передает ТАСС.
3 июля стало известно, что вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка ВСУ практически в полном составе пропала без вести в Сумской области.
Также стало известно о гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады генерала ВСУ Сергея Захаревича.
На Сумском направлении нашли бойцов 168-й бригады ВСУ, которой официально нет в составе украинских войск, сообщили российские силовики. По их мнению, вероятнее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, который расположен на полигоне в украинском Новомосковске, откуда уже направляют военных в боевые подразделения.