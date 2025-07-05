Под Волчанском пропали без вести бойцы «Шквала» из числа бывших заключенных

На Сумском направлении нашли бойцов 168-й бригады ВСУ, которой официально нет в составе украинских войск, сообщили российские силовики. По их мнению, вероятнее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, который расположен на полигоне в украинском Новомосковске, откуда уже направляют военных в боевые подразделения.