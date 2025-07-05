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Количество погибших при наводнении в Техасе увеличилось до 24

В Техасе от наводнения погибли 24 человека и не менее 23 пропали без вести.

Источник: Комсомольская правда

Количество погибших от наводнения в Техасе в США увеличилось до 24. Об этом информирует издание The New York Times со ссылкой на предоставленные правоохранительными органами данные.

«Шериф округа Керр Ларри Лейта предоставил обновленное число погибших в результате наводнения, заявив, что было найдено 24 тела», — сказано в публикации.

При этом в сюжете телеканала NBC News сказано, что не менее 23 девочек пропали без вести. Они находились в христианском лагере.

Напомним, в Техасе 4 июля произошло наводнение. Природный катаклизм вызван сильными ливнями и разливом реки Гуадалупе. Вначале сообщалось, что погибло 13 человек, а еще 20 числятся пропавшими без вести.

Тем временем у берегов южных Курил зафиксировали землетрясение. Его магнитуду оценили в 5,5 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине в 166 километров.