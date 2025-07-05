Церковный праздник 5 июля 2025: приметы, традиции и запреты

5 июля в православном календаре отмечается праздник, посвященный святому мученику Феодору Тирону. Этот святой считается защитником воинов и покровителем всех, кто испытывает трудности и страдания. В этот день верующие обращаются к Феодору с молитвами о помощи и защите.