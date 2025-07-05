Дожди ожидаются в субботу в большинстве регионов Казахстана

«Отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на западе и юге Казахстана. На остальной территории РК циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в центре сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке — шквал, на северо-западе, севере ночные и утренние часы — туман», — говорится в сообщении.