Дожди ожидаются в субботу в большинстве регионов Казахстана

«Отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков на западе и юге Казахстана. На остальной территории РК циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в центре сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке — шквал, на северо-западе, севере ночные и утренние часы — туман», — говорится в сообщении.
В Мангыстауской, на юге, западе Атырауской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, в центре области Ұлытау ожидается высокая пожарная опасность.
«В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетісу, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Ұлытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангыстауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер западный, северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем +22+24.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8, днем порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24, днем сильная жара +36+38.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13, днем порывы 15 −20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +23+25, днем сильная жара +41+43.
В Акмолинской области дождь. Днем +20+25, ночью +12+17.
В области Улытау без осадков. Днем +25+30, ночью +17+22.
В Карагандинской области на западе, севере и востоке дождь. Днем +21+26, ночью +16+21.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +28+33, ночью +15+20.
В Атырауской области тоже без осадков. Днем +31+36, ночью +20+25.
В Актюбинской области осадков тоже не ожидается. Днем +25+30, ночью +13+18.
В Костанайской области на севере и востоке дождь. Днем +22+27, ночью +12+17.
В Северо-Казахстанской области дождь. Днем +20+25, ночью +12+17.
В Павлодарской области тоже дождь. Днем +23+28, ночью +17+22.
В области Абай ночью на западе и севере, днем на всей территории гроза. Днем +31+36, ночью +15+20.
В Восточно-Казахстанской области днем дождь. Днем +32+37, ночью +17+22.
В Кызылординской области без осадков. Днем +33+38, ночью +23+28.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +38+43, ночью +23+28.
В Жамбылской области осадков тоже не ожидается. Днем +33+38, ночью +23+28.
В Алматинской области днем на юге в горах небольшой дождь. Днем +34+39, ночью +22+27.
В области Жетысу днем в горах гроза. Днем +34+39, ночью +15+20.
«В период с 5 по 7 июля на горных реках юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.