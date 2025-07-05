Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует найти «быстрый способ» закончить конфликт на Украине, пишет Spectator.
В публикации британского издания сказано, что администрация Трампа выступает за нормализацию отношений с Российской Федерацией, а также оказывает давление на Украину «угрозой приостановки поставок вооружения».
«Администрация, возможно, нашла самый быстрый способ положить конец конфликту — облегчить победу РФ», — говорится в материале.
По мнению авторов материала, украинской стороне не удалось убедить Трампа отправить ещё больше зенитных ракет Patriot Киеву, несмотря на все «старания» Зеленского.
В частности, Зеленский сделал всё, о чём говорил президент США, подписав соглашение по редкоземельным металлам. При этом Киев все равно не получил дополнительные средства на приобретение оружия.
«Часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно», — пишет издание.
Ранее Трамп заявил, что не доволен ситуацией вокруг Киева, он уточнил, что в ней «отсутствует прогресс».