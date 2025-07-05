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Spectator: Дональд Трамп хочет облегчить победу РФ в спецоперации

Трамп оказывает давление на Украину «угрозой приостановки поставок вооружения».

Источник: Аргументы и факты

Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует найти «быстрый способ» закончить конфликт на Украине, пишет Spectator.

В публикации британского издания сказано, что администрация Трампа выступает за нормализацию отношений с Российской Федерацией, а также оказывает давление на Украину «угрозой приостановки поставок вооружения».

«Администрация, возможно, нашла самый быстрый способ положить конец конфликту — облегчить победу РФ», — говорится в материале.

По мнению авторов материала, украинской стороне не удалось убедить Трампа отправить ещё больше зенитных ракет Patriot Киеву, несмотря на все «старания» Зеленского.

В частности, Зеленский сделал всё, о чём говорил президент США, подписав соглашение по редкоземельным металлам. При этом Киев все равно не получил дополнительные средства на приобретение оружия.

«Часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно», — пишет издание.

Ранее Трамп заявил, что не доволен ситуацией вокруг Киева, он уточнил, что в ней «отсутствует прогресс».

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