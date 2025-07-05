Психолог дал советы, как не переживать из-за роста и научиться принимать себя

Кроме того, Дегтярев порекомендовал работать над осанкой и чувствовать силу своего тела. Ощущение «заземления», правильная осанка и ровное дыхание помогут изменить восприятие себя. Также важно искать среду и профессию, где успех не зависит от роста, и работать над личной уверенность через осознание своих сильных сторон.