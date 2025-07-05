Психолог дал советы, как не переживать из-за роста и научиться принимать себя

Многие переживают из-за своего роста. Одни волнуются, что высокие, другие — что слишком низкие. Эти проблемы могут вызывать неуверенность и тревогу, особенно когда мнение окружающих становится важнее собственного ощущения себя. Психолог Артем Дегтярев дал несколько полезных советов, как вырваться из плена сантиметров.
— Рост — это социальная роль, которую можно переписать. Разделяйте ожидания и реальность. Спросите себя: «Я хочу быть лидером или просто боюсь не соответствовать стереотипам?», — заявил специалист в беседе с KP.RU.
Кроме того, Дегтярев порекомендовал работать над осанкой и чувствовать силу своего тела. Ощущение «заземления», правильная осанка и ровное дыхание помогут изменить восприятие себя. Также важно искать среду и профессию, где успех не зависит от роста, и работать над личной уверенность через осознание своих сильных сторон.
— Анализируйте триггеры. Если собственное фото в полный рост вызывает панику — ведите дневник: «А когда я чувствую себя уверенно? Что мне помогает?», — уточнил психолог.
По его словам, люди часто мерят себя чужими линейками. Однако лидерство, уверенность, харизма — это биография, а не биология.