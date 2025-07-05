В Ростове в выходные дни обещают жару и дождь

В эти выходные дни ростовчан ждет теплая погода с сюрпризами — синоптики обещают до +31 градуса тепла и кратковременные ливни.
В субботу, 5 июля, город буквально раскалится под палящим солнцем. Утром столбики термометров покажут комфортные +25 градусов, но уже к полудню воздух прогреется до +31 градусов. Вечерняя прохлада принесет лишь небольшое облегчение — ночью температура едва опустится до 26 градусов тепла.
Воскресенье начнется с неожиданного сюрприза — утренний дождь освежит город, но ненадолго. Уже к обеду ливни прекратятся, а жара вновь возьмет свое. Днем будет 31 градус, а вечером 27 градусов тепла. Синоптики советуют ростовчанам не забывать о головных уборах и бутылках с водой, особенно в часы пиковой солнечной активности.
Подробный прогноз погоды на июль 2025 года предоставили в Ростовской области.