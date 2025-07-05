В Ростове в выходные дни обещают жару и дождь

Воскресенье начнется с неожиданного сюрприза — утренний дождь освежит город, но ненадолго. Уже к обеду ливни прекратятся, а жара вновь возьмет свое. Днем будет 31 градус, а вечером 27 градусов тепла. Синоптики советуют ростовчанам не забывать о головных уборах и бутылках с водой, особенно в часы пиковой солнечной активности.