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В Ростове в выходные дни обещают жару и дождь

В Ростове 5 и 6 июля прогнозируют выше 30 градусов тепла.

Источник: Комсомольская правда

В эти выходные дни ростовчан ждет теплая погода с сюрпризами — синоптики обещают до +31 градуса тепла и кратковременные ливни.

В субботу, 5 июля, город буквально раскалится под палящим солнцем. Утром столбики термометров покажут комфортные +25 градусов, но уже к полудню воздух прогреется до +31 градусов. Вечерняя прохлада принесет лишь небольшое облегчение — ночью температура едва опустится до 26 градусов тепла.

Воскресенье начнется с неожиданного сюрприза — утренний дождь освежит город, но ненадолго. Уже к обеду ливни прекратятся, а жара вновь возьмет свое. Днем будет 31 градус, а вечером 27 градусов тепла. Синоптики советуют ростовчанам не забывать о головных уборах и бутылках с водой, особенно в часы пиковой солнечной активности.

Подробный прогноз погоды на июль 2025 года предоставили в Ростовской области.