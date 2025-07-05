Прикамец осужден за убийство знакомой в 2008 году

Суд вынес приговор 48-летнему жителю Чайковского. Мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, убийстве, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Уголовное дело было возбуждено в 2008 году: в Чайковском на берегу Камы было обнаружено тело женщины. 17 лет продолжалось расследование. В итоге следователям удалось получить убедительные доказательства причастности к преступлениям 48-летнего местного жителя.
Следствие и суд установили, что в октябре 2008 года фигурант выпивал на берегу Камы со своей знакомой и решил совершить в отношении женщины насильственные действия сексуального характера. После этого, чтобы скрыть преступление, подсудимый совершил убийство, нанеся женщине множественные удары тупым твердым предметом по голове. Затем, рассчитывая скрыть следы преступления, злоумышленник сбросил тело потерпевшей в воду.
Суд приговорил мужчину к 13 годам в исправительной колонии особого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.