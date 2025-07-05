Прикамец осужден за убийство знакомой в 2008 году

Следствие и суд установили, что в октябре 2008 года фигурант выпивал на берегу Камы со своей знакомой и решил совершить в отношении женщины насильственные действия сексуального характера. После этого, чтобы скрыть преступление, подсудимый совершил убийство, нанеся женщине множественные удары тупым твердым предметом по голове. Затем, рассчитывая скрыть следы преступления, злоумышленник сбросил тело потерпевшей в воду.