Галкин* и Пугачева сбежали из жаркой Италии в Юрмалу

Пугачева с мужем переехали из Италии.
Семейный отдых Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) в Италии подошел к концу. Как стало известно, знаменитая пара уже находится в Юрмале. Об этом намекнул сам Галкин, опубликовав в своем блоге фотографии, как он наслаждается десертом из местных ягод.
«Муж Аллы Пугачевой намекнул, что их семейный отдых в Италии подошел к концу и сейчас они уже находятся в другом месте», — сообщает «7дней.ru». На опубликованном снимке юморист предстал с миской, наполненной земляникой и черникой, залитыми ванильным соусом и медом. Фанаты быстро заметили, что такие ягоды трудно найти в Италии, но они характерны для прибалтийского региона, что подтвердило предположения о перемещении супругов.
Ранее Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Кипр и отправились в путешествие по Европе, посетив Италию и Рим. Переезд пары сопровождался вниманием СМИ, особенно после публикаций Галкина о личных событиях, таких как его день рождения. Традиционно супруги проводят лето в Прибалтике, несмотря на ограничения, связанные с въездом их родственников в Латвию.
*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.