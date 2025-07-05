Галкин* и Пугачева сбежали из жаркой Италии в Юрмалу

«Муж Аллы Пугачевой намекнул, что их семейный отдых в Италии подошел к концу и сейчас они уже находятся в другом месте», — сообщает «7дней.ru». На опубликованном снимке юморист предстал с миской, наполненной земляникой и черникой, залитыми ванильным соусом и медом. Фанаты быстро заметили, что такие ягоды трудно найти в Италии, но они характерны для прибалтийского региона, что подтвердило предположения о перемещении супругов.