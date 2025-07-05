Полицейские Екатеринбурга провели рейд на улице Вайнера

Во время мероприятия патрули пресекли несколько случаев распития спиртных напитков, а также пребывания молодых горожан в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также несколько подростков задержаны, так как находились в позднее время на улице без сопровождения взрослых.