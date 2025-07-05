Полицейские Екатеринбурга провели рейд на улице Вайнера

Вечером, 4 июля, полицейские Екатеринбурга вместе с дружинниками устроили рейд на улице Вайнера в поисках нарушителей общественного порядка. Об этом информирует пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу.
Во время мероприятия патрули пресекли несколько случаев распития спиртных напитков, а также пребывания молодых горожан в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также несколько подростков задержаны, так как находились в позднее время на улице без сопровождения взрослых.
— Особое же возмущение и удивление вызвала женщина, которая не стеснялась употреблять алкоголь в присутствии двух малолетних дочерей, — рассказывают в полиции.
Со стороны горожан регулярно звучит критика по поводу поведения молодежи на улице Вайнера, где часто происходят конфликты и драки.