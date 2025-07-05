Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские Екатеринбурга провели рейд на улице Вайнера

Стражи порядка искали нарушителей комендантского часа в центре Екатеринбурга.

Источник: УМВД по Екатеринбургу

Вечером, 4 июля, полицейские Екатеринбурга вместе с дружинниками устроили рейд на улице Вайнера в поисках нарушителей общественного порядка. Об этом информирует пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу.

Во время мероприятия патрули пресекли несколько случаев распития спиртных напитков, а также пребывания молодых горожан в общественных местах в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также несколько подростков задержаны, так как находились в позднее время на улице без сопровождения взрослых.

— Особое же возмущение и удивление вызвала женщина, которая не стеснялась употреблять алкоголь в присутствии двух малолетних дочерей, — рассказывают в полиции.

Со стороны горожан регулярно звучит критика по поводу поведения молодежи на улице Вайнера, где часто происходят конфликты и драки.