Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге отменили противопожарный режим

Жителям Екатеринбурга разрешили жарить шашлыки.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об отмене особого противопожарного режима в уральской столице. Об этом информирует администрации города.

Во время действия режима с середины апреля Екатеринбурга горожанам запрещалось ходить в лес, жечь мусор, сухую траву, использовать пиротехнику и жарить шашлыки.

За время действия режима на территории Екатеринбурга произошел один пожар на территории 1,14 гектара.

Отметим, что в начале июля противопожарный режим отменен на территории Свердловской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Денис Паслер.