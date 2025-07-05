В Екатеринбурге отменили противопожарный режим

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об отмене особого противопожарного режима в уральской столице. Об этом информирует администрации города.
Во время действия режима с середины апреля Екатеринбурга горожанам запрещалось ходить в лес, жечь мусор, сухую траву, использовать пиротехнику и жарить шашлыки.
За время действия режима на территории Екатеринбурга произошел один пожар на территории 1,14 гектара.
Отметим, что в начале июля противопожарный режим отменен на территории Свердловской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Денис Паслер.