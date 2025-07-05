Конор Макгрегор заявил о готовности провести бой UFC в Белом доме

Напомним, Трамп объявил, что праздничные мероприятия на День независимости в следующем году охватят всю территорию страны. Он также отметил президента UFC Дану Уайта, добавив, что речь идёт о «полноценном чемпионском поединке». Ожидается, что на мероприятии соберётся от 20 до 25 тысяч зрителей. Однако конкретные дата и имена участников боя пока остаются неизвестными.