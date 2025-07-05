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Конор Макгрегор заявил о готовности провести бой UFC в Белом доме

Бывший чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор выразил желание принять участие в турнире по смешанным единоборствам, который может пройти на территории Белого дома. Это стало реакцией на заявление Дональда Трампа о планах провести бой промоушена в рамках празднования 250-летия независимости США в 2026 году.

Источник: Life.ru

Макгрегор отметил, что испытывает восторг от инициативы американского президента и считает для себя честью возможность выступить на таком мероприятии. Боец прямо заявил о готовности участвовать, призвав организаторов учитывать его кандидатуру.

«Для меня это будет честью! Записывайте меня!» — написал он в соцсети Х.

Напомним, Трамп объявил, что праздничные мероприятия на День независимости в следующем году охватят всю территорию страны. Он также отметил президента UFC Дану Уайта, добавив, что речь идёт о «полноценном чемпионском поединке». Ожидается, что на мероприятии соберётся от 20 до 25 тысяч зрителей. Однако конкретные дата и имена участников боя пока остаются неизвестными.

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