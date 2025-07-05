Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на первые выходные июля

Наступили первые выходные июля, и оба дня в Башкирии обещают быть дождливыми. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.
Сегодня, 5 июля, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, при возможны сильные порывы западного ветра. Столбики термометров днем покажут +23, +28°.
В воскресенье, 6 июля, к грозам добавятся еще и ливни, а днем локально и вовсе выпадет град. Ветер также будет усиливаться, как и накануне. Температура воздуха ночью упадет до +11, +16 градусов, а днем не поднимется выше 25.
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