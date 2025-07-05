Красноярцев призвали следить за детьми у водоемов

МЧС Красноярского края призывает не купаться в неположенных местах.
— Мы настоятельно призываем жителей избегать водных процедур в запрещенных зонах отдыха. Обнаружение знака «Запрещено купаться» означает необходимость ограничить активность лишь пребыванием на берегу. Игнорирование предупреждений создает реальную угрозу для здоровья и жизни людей, — отмечают в МЧС.
Необходимо помнить, что большинство рек в Сибири обладают непредсказуемым характером — быстрое течение и опасные водовороты представляют серьезную опасность даже для опытных пловцов. Дно многих озер покрыто битым стеклом, металлическими предметами и арматурой, способными привести к серьезным травмам. Коварность водной стихии проявляется и резкими изменениями глубины, особенно опасными для тех, кто плохо плавает.
Особое внимание родителям рекомендуется уделить детям младшего возраста и подросткам. Маленькие дети ни на минуту не должны оставаться вне зоны родительской видимости. Подростков нежелательно отправлять на отдых возле водоемов самостоятельно либо в сопровождении сверстников, поскольку возрастная особенность предполагает чрезмерную уверенность в собственных силах и недооценку риска. Несмотря на кажущуюся зрелость, контроль над детьми остается обязательным условием безопасного отдыха.
С начала лета в Красноярском крае зарегистрирован 21 несчастный случай на воде, включая гибель шестерых несовершеннолетних.
Статистика подтверждает особую уязвимость подростков среди жертв несчастных случаев на воде: четверо из пяти погибших оказались несовершеннолетними старше десяти лет. Например, 19 июня в районе Канска двое юношей решились охладиться в реке Тарайка, один из них, ранее не умевший плавать, прыгнул в воду и немедленно захлебнулся. Похожий инцидент произошел в Красноярске, где группа подростков решила искупаться в одном из городских озер, один из ребят, тоже не умеющий плавать, отправился под воду и погиб. Оба случая объединяет отсутствие взрослого контроля.