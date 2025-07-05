Красноярцев призвали следить за детьми у водоемов

Статистика подтверждает особую уязвимость подростков среди жертв несчастных случаев на воде: четверо из пяти погибших оказались несовершеннолетними старше десяти лет. Например, 19 июня в районе Канска двое юношей решились охладиться в реке Тарайка, один из них, ранее не умевший плавать, прыгнул в воду и немедленно захлебнулся. Похожий инцидент произошел в Красноярске, где группа подростков решила искупаться в одном из городских озер, один из ребят, тоже не умеющий плавать, отправился под воду и погиб. Оба случая объединяет отсутствие взрослого контроля.