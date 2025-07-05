Россия впервые включила бананы в перечень сельхозпродукции: где и как их будут выращивать

Правительство России впервые в истории приняло решение включить бананы в перечень сельскохозяйственной продукции страны. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что в перечень добавлена позиция «01.22.12.000 Бананы», что позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным организациям и образовательным учреждениям участвовать в производстве, переработке и реализации этой продукции.
Ранее министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков сообщал, что такое решение может помочь производителям претендовать на государственные меры поддержки. По его словам, в крае в 2026 году планируется первый урожай бананов.
Как отметил Измалков, промышленный комплекс, занимающийся выращиванием бананов, будет создан в Невинномысске. При этом под такие нужды выделят внушительный участок почвы. Его размер составит 46 гектаров. Работы уже ведутся.
«Сейчас на участке устанавливаются коммуникации — проводится электричество, газоснабжение. После того, как будут решены технические вопросы, начнется работа по выращиванию плодов. Первый урожай планируем получить уже в 2026 году», — сказал Измалков.
Также в ноябре 2024 года министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила, что Минсельхоз рассматривает возможность выращивания бананов по аналогии с Казахстаном и не исключает подобного развития в будущем.
Прежде генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов заявлял, что к концу 2025 года на российских прилавках появятся отечественные бананы. Сейчас в России для этого строятся теплицы.
В СССР бананы купить было трудно — очереди выстаивались чуть ли не километровые. Казалось, к изобилию этих фруктов мы давно привыкли. Но гражданский конфликт в Эквадоре, где президент ввел чрезвычайное положение на 60 дней, может сказаться на поставках бананов в другие страны, включая Россию. Стоит ли ждать нового дефицита? Об этом мы поговорили с экспертами.