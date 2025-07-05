Россия впервые включила бананы в перечень сельхозпродукции: где и как их будут выращивать

В СССР бананы купить было трудно — очереди выстаивались чуть ли не километровые. Казалось, к изобилию этих фруктов мы давно привыкли. Но гражданский конфликт в Эквадоре, где президент ввел чрезвычайное положение на 60 дней, может сказаться на поставках бананов в другие страны, включая Россию. Стоит ли ждать нового дефицита? Об этом мы поговорили с экспертами.