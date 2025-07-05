Россиян предупредили о серьезном наказании за купание в фонтанах

По словам декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова, летний период приносит с собой ряд нарушений, среди которых особенно выделяются случаи купания в непредназначенных для этого местах. Он подчеркнул, что в соответствии с законодательством, купание в городских фонтанах может быть квалифицировано как мелкое хулиганство и влечь за собой серьезные последствия.