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В Сумской области ВС РФ взяли в плен женщину-оператора БПЛА ВСУ

Боец РФ сообщил, что, когда женщину повели до российских позиций, начался минометный обстрел.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области женщину-оператора дронов ВСУ взяли в плен, она находилась в состоянии опьянения, рассказал РИА Новости командир отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Пятнашка».

«Ребята взяли в плен женщину-оператора БПЛА в состоянии опьянения какого-то, или под наркотическими веществами, невменяемую», — сообщил собеседник агентства.

Боец РФ добавил, что, когда украинскую военную повели до российских позиций, начался минометный обстрел. Она не смогла дойти.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал, что в рядах ВСУ продолжает расти число женщин-военных. По его словам, в радиоперехватах с переднего края линии боевого соприкосновения все чаще слышны женские голоса.

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