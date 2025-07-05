В Сумской области ВС РФ взяли в плен женщину-оператора БПЛА ВСУ

В Сумской области женщину-оператора дронов ВСУ взяли в плен, она находилась в состоянии опьянения, рассказал РИА Новости командир отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Пятнашка».
«Ребята взяли в плен женщину-оператора БПЛА в состоянии опьянения какого-то, или под наркотическими веществами, невменяемую», — сообщил собеседник агентства.
Боец РФ добавил, что, когда украинскую военную повели до российских позиций, начался минометный обстрел. Она не смогла дойти.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал, что в рядах ВСУ продолжает расти число женщин-военных. По его словам, в радиоперехватах с переднего края линии боевого соприкосновения все чаще слышны женские голоса.