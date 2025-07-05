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Топ-5 главных новостей в Молдове 5 июля 2025: На Молдову надвигается пекло до +40 градусов; Жуткая трагедия в Приднестровье — два юноши погибли, катаясь на гидроцикле по Днестру; почему только дураки сейчас по

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 5 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 5 июля 2025:

1. Код жары — оранжевый: На Молдову надвигается пекло до +40 градусов — ситуация ухудшается.

2. Жуткая трагедия в Приднестровье: Несчастный случай с гидроциклом на Днестре, двое погибших, один при смерти.

3. «Только дураки сейчас покупают недвижимость в Молдове»: Украинцы «убили рынок», скупая квартиры по спекулятивным ценам.

4. Министр здравоохранения Молдовы Немеренко о русскоязычных пациентах: «Они пришли к нам домой, вторглись и забыли уйти».

5. В Молдове пожилой опекун регулярно насиловал 12-летнюю девочку: Она забеременела, а педофила приговорили к 11 годам тюрьмы.

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«Только дураки сейчас покупают недвижимость в Молдове»: Украинцы «убили рынок», скупая квартиры по спекулятивным ценам.

По мнению экс-министра экономики Октавиана Калмыка, сейчас в Молдове на рынке недвижимости установились аномально высокие цены, значительно выше, чем в других странах региона (далее…).

Жителей Молдовы объединяет намного больше вещей чем разъединяет: Вспоминаем моменты, когда мы вместе даже дышали в унисон.

Вот, что вспомнилось в связи с небывало мощным концертом, посвященном выпускникам на Площади Великого Национального собрания в Кишиневе 2 июля (далее…).

Пусть русофоб плачет и истекает желчью: В Кишиневе на площади на концерте Басты на русском пели все сто тысяч человек — единение, которого не добилась ПАС за четыре года.

И все эти люди, все сто тысяч, плевать хотели на пропаганду от ПАС, спокойно и с удовольствием русском — молдаване, румыны, украинцы, русские, гагаузы [видео](далее…).