Диетолог Русакова рассказала, чем полезен молодой зеленый горошек

— Поэтому люди, страдающие от дефицита белка (те, кто постятся или ограничивают мясо в рационе), благодаря горошку могут его частично восполнить, — отметила диетолог. — Однако стоит отметить, что в нем не содержатся незаменимые аминокислоты, которые можно обнаружить в других источниках белка животного происхождения.