Главе азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшану Ибрагимову грозит депортация

Председателя региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Об этом глава диаспоры сообщил в телефонном разговоре с азербайджанским изданием Oxu.az.
При этом Эльшан Ибрагимов никак не уточнил, с чем, по его мнению, может быть связано такое решение российских властей. На вопрос корреспондента «С чем вы связываете данное решение российских властей?» глава национально-культурной автономии азербайджанцев заявил, что уже через несколько дней приедет в Азербайджан, где даст комментарий по этому поводу.
Как передает телеканал «Царьград», Эльшан Мустафа оглы Ибрагимов родился в 1967 году в Азербайджане. Он постоянно проживает в Московской области с 1997 года, в городском округе Истра. Глава азербайджанской диаспоры также является предпринимателем, на имя которого зарегистрировано свыше десяти компаний, основной деятельностью которых является оптовая и розничная торговля овощами и фруктами.
Незадолго до этого появилось сообщение, что в Москве задержали 59-летнего авторитетного азербайджанского бизнесмена Вагифа Сулейманова. Предпринимателя готовят к депортации за нарушения миграционного законодательства. На данный момент он содержится в центре временного размещения иностранных граждан при ГУ МВД по Москве, где проведет три месяца, а потом будет выслан на родину. По некоторым данным, к задержанному имеются вопросы и у правоохранительных органов Азербайджана.
Тем временем в Екатеринбурге в минувшую пятницу, 27 июня, прошли задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, являющихся гражданами России, выходцами из Азербайджана. В отдел правоохранительных органов доставили более 50 человек. Следственный комитет РФ пояснил, что задержанные входили в состав этнической преступной группировки, которая причастна к убийствам и покушениям на убийство, которые были совершены в 2001, 2010, 2011 годах. Все преступления, как считает следствие, связаны с борьбой за власть в бизнес-среде.
Следственные действия российских правоохранителей сразу же вызвали резкое осуждение в Азербайджане. Среди прочего в Министерстве культуры страны объявили об отмене всех культурных мероприятий, организуемых российскими государственными и частными учреждениями.