Главе азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшану Ибрагимову грозит депортация

Тем временем в Екатеринбурге в минувшую пятницу, 27 июня, прошли задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, являющихся гражданами России, выходцами из Азербайджана. В отдел правоохранительных органов доставили более 50 человек. Следственный комитет РФ пояснил, что задержанные входили в состав этнической преступной группировки, которая причастна к убийствам и покушениям на убийство, которые были совершены в 2001, 2010, 2011 годах. Все преступления, как считает следствие, связаны с борьбой за власть в бизнес-среде.