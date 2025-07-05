СМИ: Родители убитой в Италии россиянки прибыли в Рим

Родители россиянки Анастасии Трофимовой, найденной убитой в Риме в начале июня, прибыли в итальянскую столицу утром в пятницу, сообщили РИА Новости в редакции телепрограммы Chi l’ha visto? («Кто его видел?») Третьего канала государственного телевидения Rai (Rai3).
«Родители прибыли в пятницу утром в аэропорт Фьюмичино, где сотрудники судебной полиции общались с ними в течение четырех часов», — заявил представитель программы, оплатившей перелет родственников Трофимовой из Омска.
По его словам, вечером 9 июля телеканал, ранее общавшийся с матерью погибшей по видеосвязи, представит выпуск передачи с участием родителей. Предполагается, что они останутся в Риме до середины следующей недели.
В начале июня в одном из крупных парков итальянской столицы было обнаружено тело женщины и годовалой девочки. По подозрению в их убийстве был объявлен розыск мужчины, которого видели в том же парке с младенцем за несколько дней до трагедии. После преступления он уехал из Италии в Грецию, где был арестован на острове Скиатос по европейскому ордеру на арест, выданному итальянскими властями. Им оказался гражданин США Фрэнсис Кауфман, сменивший в 2019 году имя на Рексал Форд и выдававший себя за кинопродюсера и режиссера. С Трофимовой он познакомился на Мальте в 2023 году, куда она приехала учиться. В июне 2024 года у них родилась дочь, названная Андромедой.
Мать Трофимовой в эфире Rai3 заявляла, что Кауфман препятствовал ее общению с дочерью. По данным следствия, последние недели Трофимова с ребенком жили в палатке в парке.
Греческий суд 27 июня санкционировал экстрадицию Кауфмана в Италию. По информации источников РИА Новости, его доставят в Рим 10−11 июля, где он пройдет тест ДНК для установления отцовства убитого младенца.
Помимо расследования убийства, прокуратура изучает дело о мошенничестве вокруг фильма, режиссером которого по документам значится Форд/Кауфман.
В середине июня министерство культуры Италии сообщило о проверке после публикаций СМИ о выделении 863 тысяч евро налогового кредита на производство так и не снятого фильма «Ночные звезды». Следователям предстоит выяснить, были ли средства только одобрены или уже перечислены заказчикам.