СМИ: Родители убитой в Италии россиянки прибыли в Рим

В начале июня в одном из крупных парков итальянской столицы было обнаружено тело женщины и годовалой девочки. По подозрению в их убийстве был объявлен розыск мужчины, которого видели в том же парке с младенцем за несколько дней до трагедии. После преступления он уехал из Италии в Грецию, где был арестован на острове Скиатос по европейскому ордеру на арест, выданному итальянскими властями. Им оказался гражданин США Фрэнсис Кауфман, сменивший в 2019 году имя на Рексал Форд и выдававший себя за кинопродюсера и режиссера. С Трофимовой он познакомился на Мальте в 2023 году, куда она приехала учиться. В июне 2024 года у них родилась дочь, названная Андромедой.