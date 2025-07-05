В Иркутске движение на улице Баумана с 6 июля станет односторонним

— С 6 июля меры введут на участке от 20-го Советского переулка в сторону 21-го Советского переулка. Также отрезок 20-го Советского переулка, который соединяет два параллельных участка улицы Баумана (новый и старый), также станет односторонним, — уточнили в пресс-службе администрации.