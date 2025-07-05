В Иркутске движение на улице Баумана с 6 июля станет односторонним

В Иркутске на улице Баумана будет временно введено одностороннее движение. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— С 6 июля меры введут на участке от 20-го Советского переулка в сторону 21-го Советского переулка. Также отрезок 20-го Советского переулка, который соединяет два параллельных участка улицы Баумана (новый и старый), также станет односторонним, — уточнили в пресс-службе администрации.
Пока автомобилисты могут проехать там в двух направлениях. В ближайшее время на участках, где введут ограничения, установят предупреждающие информационные дорожные знаки.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тайшетском районе ДТП с выездом на встречную полосу унесло жизнь водителя. Известно, что 25-летний погибший управлял автомобилем без водительского удостоверения.