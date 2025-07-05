Традиционный праздник «Купалье» пройдет на родине Лукашенко в Александрии

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в этом году
«Живописный берег Днепра в Александрии Шкловского района снова превратится в эпицентр белорусского гостеприимства и народного колорита», — отметили в облисполкоме.
В этом году на «Купалье» на родине президента Беларуси в Александрии будет организовано более 10 тематических площадок, многочисленные ярмарки, мастер-классы, театральные и цирковые представления.
Организаторы праздника обещают выступления звезд белорусской и российской эстрады, лауреатов престижных премий, также перед зрителями выступят военные и народные коллективы.
В этом году на празднике в Александрии основными темами станут семейные проекты, культурное наследие и память о Великой Победе. Завершится первый день праздника фейерверком, купальским костром и молодежной дискотекой под хиты 2000-х.
Также в этом году во время праздника в Александрии можно будет посетить класс, в котором учился президент Беларуси Александр Лукашенко.
Кроме этого, в Александрии группы самолетов ДОСААФ совершат полеты с высадкой парашютиста с Государственным флагом Республики Беларусь.
В празднике по традиции примут участие и российские артисты ― Балтийский казачий хор из Калининградской области.