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Традиционный праздник «Купалье» пройдет на родине Лукашенко в Александрии

В этом году во время праздника «Александрия собирает друзей» можно будет посетить класс в школе, в котором учился президент Беларуси Александр Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в этом году 5—6 июля, сообщили в Могилевском облисполкоме.

«Живописный берег Днепра в Александрии Шкловского района снова превратится в эпицентр белорусского гостеприимства и народного колорита», — отметили в облисполкоме.

В этом году на «Купалье» на родине президента Беларуси в Александрии будет организовано более 10 тематических площадок, многочисленные ярмарки, мастер-классы, театральные и цирковые представления.

Организаторы праздника обещают выступления звезд белорусской и российской эстрады, лауреатов престижных премий, также перед зрителями выступят военные и народные коллективы.

В этом году на празднике в Александрии основными темами станут семейные проекты, культурное наследие и память о Великой Победе. Завершится первый день праздника фейерверком, купальским костром и молодежной дискотекой под хиты 2000-х.

Также в этом году во время праздника в Александрии можно будет посетить класс, в котором учился президент Беларуси Александр Лукашенко.

Кроме этого, в Александрии группы самолетов ДОСААФ совершат полеты с высадкой парашютиста с Государственным флагом Республики Беларусь.

В празднике по традиции примут участие и российские артисты ― Балтийский казачий хор из Калининградской области.

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