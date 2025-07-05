В Башкирии пройдет всероссийский этно-фестиваль «Ай, Уралым, Уралым!».

VII этно-фестиваль «Ай, Уралым, Уралым!» состоится 12 июля на территории Учалинского района. Об этом сообщили в Центре народного творчества Башкирии.
В рамках события пройдут турнир по стрельбе из традиционного лука «Баҡшай мәргәне», открытый районный конкурс «Бакшай батыры», районный конкурс «Один день фольклора», соревнования по традиционным народным видам спорта.
Перед гостями мероприятия выступят артисты Учалинской филармонии, победители конкурса «Учалы моңдары» и фестиваля танца «Танцуй Учалы», самодеятельные артисты и творческие коллективы.
Напомним, «Ай, Уралым, Уралым!» впервые состоялся в 2017 году и собрал более 100 представителей разных регионов России, а также Киргизии, Казахстана и Белоруссии.