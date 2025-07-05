Успешно завершена ликвидация разлива дизельного топлива на Енисее в Казачинском районе

Напомним, инцидент произошел 8 июня, когда судно-толкач получило пробоину и село на мель, что привело к утечке около 30 тонн дизельного топлива в реку. Несмотря на оперативные меры, нефтяное пятно быстро распространилось по водной поверхности. Дополнительный разлив произошел во время подъема затонувшего судна.