Успешно завершена ликвидация разлива дизельного топлива на Енисее в Казачинском районе

Стало известно, что в Казачинском районе успешно завершена операция по откачке дизельного топлива, разлившегося в результате аварии на реке Енисей. Об этом сообщил глава района Юрий Озерских.
Напомним, инцидент произошел 8 июня, когда судно-толкач получило пробоину и село на мель, что привело к утечке около 30 тонн дизельного топлива в реку. Несмотря на оперативные меры, нефтяное пятно быстро распространилось по водной поверхности. Дополнительный разлив произошел во время подъема затонувшего судна.
По последним данным, специалисты полностью откачали дизельное топливо и подняли судно, которое сейчас находится на плаву и готовится к перегону в Галанино для ремонта.
Контроль за ситуацией в районе аварии продолжается круглосуточно. Юрий Озерских отметил: «Ежедневно наши специалисты обследуют береговую линию протяжённостью более 30 километров — от места происшествия до деревни Курбатово. На данный момент следов загрязнения нефтепродуктами не обнаружено. Группа останется на месте до завершения процедуры доставки поврежденного судна к месту ремонта».