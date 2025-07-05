Алаудинов: украинский ЦИПсО развернул войну против «Ахмата»

Украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) инициировал кампанию информационного противоборства против спецназа «Ахмат», заявил командир подразделения «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.
По его словам, деятельность ЦИПсО — это особая составляющая войны против подразделения спецназа «Ахмат», и каждый раз «Ахмат» вызывает у противника очень сильную тревогу — такая информация получена из перехваченных отчетов стран блока НАТО. Все эти аналитические материалы тщательно изучаются, рассказал Алаудинов.
Он уточнил, что за время спецоперации на освобожденных территориях было обнаружено большое количество литературы с инструкциями по противодействию, в том числе в информационном пространстве, Вооруженным Силам РФ, а также конкретно спецназу «Ахмат».
По его словам, за эти три года было найдено очень много и методических пособий, и книг, которые были специально написаны для того, чтобы объяснить подразделениям ВСУ, жителям Украины, как противостоять «российским формированиям» именно в интернет-пространстве.
Командир «Ахмата» подчеркнул, что Киев и его союзники расходуют значительные средства на борьбу с силами РФ именно в информационной сфере.
Он отметил, что это «доставляет особое чувство удовлетворения» — то, что противник таким образом занят работой против «Ахмата». По его словам, это означает, что «Ахмат» находится на верном пути.