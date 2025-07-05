Ответьте на пять вопросов и узнайте, трудоголик вы или нет

«Если человеку свойственны тревожные мысли в отношении себя и своих рабочих процессов, у него выраженная самокритика, он ощущает себя некомпетентным и ему хорошо знаком синдром самозванца, он может перерабатывать и использовать работу как способ регуляции эмоций. Иногда человек может думать, что его ценность как личности зависит от результатов работы. Часто только прицельный анализ, самостоятельная рефлексия или работа со специалистом могут помочь понять, что потеря профессиональный идентичности — страх потерять себя в принципе, все опоры и ощущение своей ценности. Получается, страх не сдать вовремя отчет и тревожность, связанная с этим, на самом деле отсылают к страху быть отвергнутым и ненужным. А подобные глубинные установки формируются в глубоком детстве. Поэтому в случае отождествления своей личности только с профессиональными достижениями стоит вместе со специалистом разобраться, что за этим стоит», — заключила специалист.