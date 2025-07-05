Экс-сотрудник КГБ Фонарев: покушение на Трампа не могло произойти без участия USSS

«Меня не удивило, что КГБ СССР встречали, прям как сторону невесты на свадьбу — со всем вниманием. Все понимали, что принимающая сторона берет на себя ответственность за безопасность высокого гостя. И любое ЧП — это несмываемое пятно на репутации принимающей спецслужбы. Мне довелось участвовать в многочисленных “брифингах” общего штаба в гостинице Madison, которую выбрало руководство КГБ СССР как самую близкую к особняку посла СССР в Вашингтоне. Все мероприятия планировались заранее, но их детали изменялись практически ежедневно: кто, во сколько, куда и на каких машинах подъезжать, где выставлять совместные посты, как организовать доступ. Именно эта группа [американских агентов] отражала покушение на Рейгана шесть лет назад совсем неподалеку. Они хорошо помнили тот инцидент, и мы понимали друг друга буквально с полуслова. Я помогал нашим старшим офицерам переводить, по мере понимания английского», — вспоминает Фонарев в беседе с «Газетой.Ru».