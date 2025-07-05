Отдыхающие в Анапе назвали лето на пустом курорте «лучшим сезоном» в жизни

Каждое из таких сообщений в соцсетях, несмотря на приложенные фото- и видеодоказательства, вызывает ожесточенные споры. Авторов обвиняют в том, что они сняли что угодно («сгнившие водоросли», «лошадиное дерьмо», «просто грязь»), но не то самое, и «плодят фейки». Доходит даже до того, что случайных людей подозревают в проплаченности — мол, специально «разбрасывают, а потом фоткают за деньги» (кому это вообще может быть выгодно, никто, как правило, не уточняет). Кажется, что и местные, и туристы таким образом изо всех сил пытаются убедить себя и других, что в Анапе все идеально и здесь больше нет места страшному слову «мазут».