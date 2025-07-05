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Футболист Смолов доказал гостям кофейни, что может быть не только ногой по мячу

Известный футболист Федор Смолов стал участником драки в одной из кофеен центра Москвы.

Известный футболист Федор Смолов стал участником драки в одной из кофеен центра Москвы. Подробности вместе с видеозаписью произошедшего приводит Telegram-канал SHOT.

«По одной из версий, посетители кафе могли спровоцировать экс-игрока сборной России фразами о его игре, после чего тот взбесился и нанес удары», — сообщили авторы материала.

Как указали в SHOT, участники драки могли требовать у футболиста «откуп», чтобы не публиковать запись их потасовки в Интернете. В имеющемся ролике запечатлено, как спортсмен поочередно бьет кулаком по лицу своих оппонентов.

Да данный момент не известно, когда произошел конфликт с рукоприкладством, однако в СМИ полагают, что это было 28 мая — на следующий день после завершающей игры Федора Смолова в составе клуба «Краснодар».

Стоит отметить, что та товарищеская встреча на поле с представителями команды «Динамо» также не обошлась без драки. В конце первого периода игры футболисты двух клубов столкнулись друг с другом уже не в рамках не «спортивного противостояния».