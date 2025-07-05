ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника

Ранее сообщалось, что беспилотник упал на крышу неэксплуатируемого здания АО «ВНИИР» в Чувашии, второй повредил строящийся склад, сообщил глава региона Олег Николаев. Кроме того, столица Чувашии Чебоксары подверглась нападению беспилотников. Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки беспилотников. Первоначально, по его словам, силами ПВО был уничтожен дрон над Тосненским районом области. Позднее еще один беспилотник нейтрализовали в Гатчинском округе. Дрозденко подчеркнул, что в результате отражения атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет. Позднее Росавиация сообщила об отмене ранее введенных ограничений на полеты в аэропорту Пулково.