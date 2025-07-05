ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника

Силы ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 94 украинских беспилотника, наибольшее количество сбито в небе над Воронежской областью, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что с 23:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля текущего года перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
34 из них нейтрализованы над Воронежской областью, 11 — над Брянской областью, по девять — над Белгородской и Саратовской областями. Помимо этого, восемь дронов уничтожены над Новгородской областью, шесть — над Курской областью, по три — над Ленинградской и Орловской областями.
Также ПВО ликвидировала по два украинских БПЛА над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия, по одному беспилотнику — в небе над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.
Ранее сообщалось, что беспилотник упал на крышу неэксплуатируемого здания АО «ВНИИР» в Чувашии, второй повредил строящийся склад, сообщил глава региона Олег Николаев. Кроме того, столица Чувашии Чебоксары подверглась нападению беспилотников. Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки беспилотников. Первоначально, по его словам, силами ПВО был уничтожен дрон над Тосненским районом области. Позднее еще один беспилотник нейтрализовали в Гатчинском округе. Дрозденко подчеркнул, что в результате отражения атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет. Позднее Росавиация сообщила об отмене ранее введенных ограничений на полеты в аэропорту Пулково.
Вооруженные формирования Украины регулярно атакуют регионы России, включая приграничные и удаленные от фронта, с применением беспилотников, ракет, реактивных систем залпового огня и воздушных шаров.