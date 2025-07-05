Ракеты П-700 «Гранит» считались главной угрозой морскому могуществу Америки

Его загнали, как стая волков загоняет бизона. Вначале летчики кружили над кораблем, пытаясь понять манеру действий его зенитчиков. Затем истребители начали пикировать на линкор, выпуская в его сторону легкие ракеты, а бомбардировщики сбрасывали бомбы с большой высоты. Это было лишь прикрытием и способом вызвать на себя огонь, который с большой дистанции был не очень опасен. Пока офицеры на «Ямато» смотрели вверх и пытались не попасть под бомбы, с левого борта на сверхмалой подошли самолеты Avenger и выпустили торпеды. При первой атаке в линкор попали две бомбы и одна торпеда, при второй и третьей — еще 15 бомб и 8 торпед. После этого корабль получил большой крен, потерял ход и систему управления огнем, так что его оставалось лишь добить. Через полтора часа после начала боя адмирал Ито приказал оставить корабль, а еще через 20 минут самый мощный линкор на Земле перевернулся и взорвался.