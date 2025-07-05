В Самаре разрабатывают план развития городских пляжей на берегу Волги

Глава города Иван Носков проверил ход благоустройства пляжей в центральной части Самары. В рабочем объезде участвовали представители департамента городского хозяйства и экологии, а также сотрудники муниципального учреждения «Самарская набережная», которое с этого года отвечает за содержание пляжных территорий.
В 2025 году для городских пляжей закуплено более 800 единиц нового оборудования. На данный момент установлено около 90% запланированных объектов. На береговой линии появились современные скамейки-шезлонги, теневые навесы, специальные пляжные настилы и впервые оборудованы открытые душевые. В ближайшие дни завершится монтаж более 80 новых кабинок для переодевания.
Особое внимание уделяется безопасности отдыхающих. Ежедневно с 8 утра до 9 вечера на пляжах дежурят 14 спасательных постов, полностью укомплектованных необходимым снаряжением. Для маломобильных граждан организованы специальные «Доступные пляжи» у Некрасовского и Полевого спусков.
В планах развития — расширение ассортимента пляжной мебели, обновление спортивных площадок и организация культурно-развлекательных мероприятий. Также запланированы работы по ремонту пандусов на Первомайской улице и у бассейна ЦСКА, восстановление зеленых насаждений и обработка аварийных деревьев вдоль береговой линии.
Как отметил Иван Носков, город ставит амбициозную цель стать ведущим центром пляжного отдыха на Волге. Все запланированные мероприятия тщательно проработаны и обеспечены необходимыми ресурсами.
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