В Самаре разрабатывают план развития городских пляжей на берегу Волги

В 2025 году для городских пляжей закуплено более 800 единиц нового оборудования. На данный момент установлено около 90% запланированных объектов. На береговой линии появились современные скамейки-шезлонги, теневые навесы, специальные пляжные настилы и впервые оборудованы открытые душевые. В ближайшие дни завершится монтаж более 80 новых кабинок для переодевания.