Погодная аномалия усилится: обещан дополнительный месяц невыносимой жары в году

Аномальная жара будет только усиливаться, предупреждают ученые, и в некоторых городах может наблюдаться дополнительный месяц невыносимой жары в году. Европейские страны оказались вынуждены выпустить предупреждения о лесных пожарах и вреде для здоровья, поскольку континент охватила изнуряющая жара.
Температура превысила 40 на большей части территории Южной Европы. Но ученые говорят, что аномальная жара в этом году — это только начало, а изменение климата приведет к тому, что периоды сильной жары станут более частыми, продолжительными и даже более смертоносными, пишет Daily Mail.
Профессор Ричард Аллан из Университета Рединга комментирует MailOnline: «Повышение уровня парниковых газов из-за деятельности человека затрудняет передачу избыточного тепла в космос, а более теплая и насыщенная влагой атмосфера более эффективно высушивает почву, что означает усиление волн жары».
Это означает, что условия, которые когда-то могли привести к «умеренной» жаре, теперь приводят к аномальной жаре, которую ученые классифицируют как «экстремальную».
Если выбросы парниковых газов не будут сокращены, исследования показывают, что в Европе будет на 3,1°C теплее, чем до промышленной революции. В этом случае европейские города могут столкнуться с месячной жарой, когда температура выше 40 станет обычным явлением. В некоторых городах, таких как Мадрид и Севилья, температура воздуха в течение дополнительного месяца может превышать 35 в год.
Эксперты предупреждают, что если человечество не сократит количество парниковых газов, ежегодно выбрасываемых в окружающую среду, экстремальные явления станут только более распространенными и более серьезными, отмечает Daily Mail.
Периоды сильной жары, которые когда-то случались раз в 50 лет, теперь случаются каждые пять лет, поскольку повышающийся уровень углекислого газа удерживает больше тепла в системе Земли. Летние температуры в Западной Европе уже повысились в среднем на 2,6° C за последние 50 лет и будут только расти в будущем, если ничего не предпринять, говорят ученые.
Согласно исследованию, при потеплении на 3 в городах Южной и Восточной Европы в среднем на 10 дней в году может наблюдаться повышение температуры выше 35 . В наиболее пострадавших городах, таких как Мадрид, к 2100 году температура воздуха может превышать 35 до 77 дней в году, если ничего не будет предпринято для сдерживания изменения климата.
Доктор Джейми Дайк, специалист по земным системам из Университета Эксетера, отмечает в комменатриях MailOnline: «Если мы быстро не прекратим сжигание ископаемого топлива, то к середине этого столетия аномальная жара, из-за которой миллионы людей по всей Европе страдают от невыносимой жары и влажности, может повторяться раз в два года».
Доктор Дайк добавляет, что условия сейчас настолько тяжелые, что Европа сталкивается с «перспективами массовой смертности наряду с коллапсом сельскохозяйственных систем».
Аналогичным образом, исследование, проведенное Метеорологическим бюро, показало, что жара выше 40 скоро станет нормой в Великобритании. Исследование, опубликованное в журнале Weather, показывает, что в настоящее время вероятность того, что температура в Великобритании снова достигнет 40° C в ближайшие 12 лет, составляет 50/50 — в 20 раз выше, чем это было в 1960-х годах.
К сожалению, исследователи предупреждают, что возможны еще более высокие температуры, до 46,6°C, которые сейчас выглядят «вероятными» в современном климате.
Профессор Джон Маршам, специалист по атмосфере из Университета Лидса, рассказал MailOnline: «Изменение климата уже привело к тому, что лето в Великобритании стало теплее, а периоды сильной жары — более вероятными. Аномальная жара будет усиливаться до тех пор, пока мы, по сути, не откажемся от ископаемого топлива и не достигнем нулевого уровня. Наши здания, транспорт и сельское хозяйство просто не приспособлены к экстремальным условиям, с которыми мы все чаще сталкиваемся. Неизбежным следствием все более жаркого лета является то, что с каждым годом будет умирать все больше людей».
Экстремальные температуры создают значительную нагрузку на наш организм, поскольку наша дыхательная система борется за снижение температуры тела, отмечает Daily Mail. Это создает нагрузку на сердце, почки и органы пищеварения, что со временем может привести к серьезным осложнениям.