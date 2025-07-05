Погодная аномалия усилится: обещан дополнительный месяц невыносимой жары в году

Профессор Джон Маршам, специалист по атмосфере из Университета Лидса, рассказал MailOnline: «Изменение климата уже привело к тому, что лето в Великобритании стало теплее, а периоды сильной жары — более вероятными. Аномальная жара будет усиливаться до тех пор, пока мы, по сути, не откажемся от ископаемого топлива и не достигнем нулевого уровня. Наши здания, транспорт и сельское хозяйство просто не приспособлены к экстремальным условиям, с которыми мы все чаще сталкиваемся. Неизбежным следствием все более жаркого лета является то, что с каждым годом будет умирать все больше людей».