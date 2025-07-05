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В аэропорту Ижевска ввели ограничения

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Ижевска временно закрыт.

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск», — заявил Кореняко. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Утром 5 июля также временно закрылся аэропорт Ульяновска Баратаевка. Ранее аналогичные меры были приняты в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Саратова.