Археолог заявил об обнаружении Атлантиды совсем близко с побережьем Европы

Американский археолог Майкл Доннеллан объявил об открытии, которое, по его мнению, может быть легендарной затерянной Атлантидой. Доннеллан утверждает, что на побережье Кадиса (Испания (, он обнаружил затопленные сооружения, которые полностью соответствуют описаниям, данным древнегреческим философом Платоном: «Я потратил годы на то, чтобы выяснить, существовала ли Атлантида на самом деле… И вот, наконец, я нашел ее. Это потрясающие фотографии свидетельств того, что я обнаружил на дне моря».
В трудах Платона описывается развитая цивилизация Атлантиды, которая строила величественные храмы и массивные стены гавани, прежде чем была поглощена морем более 11 600 лет назад, напоминает Daily Mail. Теперь археолог считает, что он нашел Атлантиду всего в двух милях от побережья испанского Кадиса.
В то время как многие ученые отвергают Атлантиду как чистый миф, Майкл Доннеллан уверен, что затерянный город реален, и — более того! — у него есть подводные съемки, подтверждающие это.
Доннеллан сделал ошеломляющее заявление на конференции Cosmic Summit в Северной Каролине, посвященной альтернативной истории, где состоялась премьера его предстоящего документального фильма. Он провел восемь лет, исследуя побережье Кадиса с помощью гидролокатора и лидара, и в конце концов обнаружил «длинные линейные структуры», высеченные на дне океана, которые образовывали серию «огромных концентрических круглых стен», каждая из которых достигала более 20 футов в высоту и располагалась в определенном порядке.
Наибольшие повреждения были нанесены самой внешней стене, как будто на нее обрушилось мощное цунами, пришедшее с моря. Вторая и третья стены, по его словам, были «полностью смещены», а сканирование показало, что они разделены на две части. Между стенами пролегали каналы с замысловатой резьбой, а в центре находились прямоугольные руины, которые, по словам Доннеллана, перекликаются с описанием храма Посейдона у Платона, который, по его мнению, был столицей Атлантиды.
«Мы называем это великой древней атлантической культурой, в это гораздо легче поверить, — рассказал Доннеллан в интервью Daily Mail. — Я думаю, что это поможет людям постепенно, с течением времени, воспринимать слово “Атлантида” гораздо серьезнее».
В кадрах документального фильма Доннеллан и его команда погружаются в мутные воды и быстро «сталкиваются лицом к лицу с первой стеной». Майкл Донеллан описал подводное сооружение как имеющее острые прямые углы, плоские поверхности и одинаковую ширину, достигающую нескольких футов в толщину.
При ближайшем рассмотрении Доннеллан увидел, что, по его словам, это были обтесанные камни, положенные один на другой. «Это дословно соответствует всему, что говорит Платон, — рассказывает Доннеллан. — Он говорит, что это произошло из-за проливов, из региона, известного грекам 2400 лет назад как Гадес. Мы и по сей день прекрасно знаем, что Гадес — это современный Кадис, который является старейшим городом Западной Европы».
Рассказ Платона об Атлантиде впервые появился в «Тимее и Критии», написанных около 360 года до н.э. Древний мыслитель описывает могущественное островное государство, расположенное за Геракловыми столбами, древним названием Гибралтарского пролива, в Атлантическом океане напротив Средиземного моря.
В «Критии» Платон пишет, что Атлас, первый царь Атлантиды, правил вместе со своим братом-близнецом Гадейрусом. Вместе они разделили территорию острова, контролируя земли, богатые ресурсами, роскошной архитектурой и сложной сетью каналов и гаваней.
Но, как гласит легенда, атланты стали жадными и развращенными, и боги наказали их. Платон писал, что в результате мощного землетрясения и наводнения весь остров был стерт с лица земли и исчез под волнами.
«Платон очень хорошо сформулировал это, он говорит, что в течение дня и ночи происходят землетрясения и наводнения», — сказал Доннеллан.
Археолог признает, что историки не знают, что стало причиной этих ужасных событий, но указывает на идею Позднего (или Младшего) Дриаса, спорного периода, который, как предполагается, закончился около 11 600 года до нашей эры. Хотя эта версия и не получила широкого признания среди основных ученых, некоторые маргинальные исследователи связывают это с катастрофическим событием, которое, возможно, уничтожило Атлантиду.
В ходе 20 погружений Доннеллан и его команда обнаружили еще больше заманчивых улик: обрушившиеся на морское дно стены меньшего размера, каналы, прорезанные канавки и разбросанные камни, которые, как он полагает, были «выброшены» с места их первоначального строительства. Съемочная группа наткнулась на огромные камни, размером примерно в половину небольшого автомобиля, которые были идеально прямоугольной формы.
«Существует бесчисленное множество артефактов, характерных для древнего мегаполиса, — рассказал Доннеллан. — Однако стиль строительства, безусловно, не римский и не венецианский. А на таком расстоянии и глубине это место было бы намного, намного старше».
Он также отметил, что размеры затопленного города совпадают с размерами, описанными Платоном. Согласно Платону, Атлантида была 3000 стадиев в длину и 2000 стадиев в ширину, что составляет 341 милю на 227 миль — примерно размер Невады.
Доннеллан просканировал только одну четверть всего города и обнаружил, что их находка полностью соответствует древним измерениям. Вблизи верхнего акрополя на снимках видны «остатки отдельных сооружений», которые, по-видимому, являются зданиями, пишет Daily Mail. Но в центре Доннеллан заметил прямоугольное сооружение огромных размеров, идеально ориентированное по сторонам света.
Платон описывает Атлантиду как геометрически спланированный город с концентрическими кругами суши и воды, расположенными вокруг центрального акрополя. Он также отмечает, что центральная равнина была «прямоугольной и по большей части прямой и продолговатой по форме, и она была ориентирована с севера на юг».