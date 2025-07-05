Археолог заявил об обнаружении Атлантиды совсем близко с побережьем Европы

Наибольшие повреждения были нанесены самой внешней стене, как будто на нее обрушилось мощное цунами, пришедшее с моря. Вторая и третья стены, по его словам, были «полностью смещены», а сканирование показало, что они разделены на две части. Между стенами пролегали каналы с замысловатой резьбой, а в центре находились прямоугольные руины, которые, по словам Доннеллана, перекликаются с описанием храма Посейдона у Платона, который, по его мнению, был столицей Атлантиды.