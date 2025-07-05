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Самый жаркий день июля в Самарской области: прогноз синоптиков

Согласно данным сервиса Gismeteo, следующая неделя станет самым жарким периодом июля в регионе.

Согласно данным сервиса Gismeteo, следующая неделя станет самым жарким периодом июля в регионе. Погода на предстоящие дни.

Со вторника по пятницу ожидается по-настоящему летняя погода: температура около +30°С, ясное небо и отсутствие осадков. Пик жары придётся на четверг, 10 июля, когда столбики термометров поднимутся до +32°С.

К воскресенью, 13 июля, воздух немного остынет — до +26°С, небо затянут облака. Долгосрочный прогноз.

Начиная с третьей недели июля, в Самарской области установится переменчивая погода: дожди будут чередоваться с сухими днями. Такая тенденция сохранится до конца месяца.

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