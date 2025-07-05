«Ты моя рабыня»: казахстанский рэпер Qurt напал на беременную жену

Жена казахстанского рэпера Qurt, Аружан Койшубаева, обвинила мужа в жестоком избиении. Она опубликовала в своем личном блоге фотографии с синяками на теле и заявила, что артист избивал ее ремнем, а затем продолжил побои другим, когда первый порвался. По словам женщины, инцидент произошел утром 27 июня, и только вмешательство соседей спасло ее от продолжения насилия.
Койшубаева сообщила, что была беременна, но это не остановило мужа. Он кричал на нее, угрожал, избивал в течение часа и говорил, что она его «рабыня».
— Он хотел меня убить. Час избивал. Я голову защищала руками. И орала: «Спасите». Дверь закрыла в комнате на ключ. Он пробил ее. Начал орать. Потом говорил: «Ты моя рабыня. Мой пол». Я говорю: «Я не могу наклоняться, мне больно». Он бил за это еще и еще, — рассказала она.
Позже она решила обратиться в полицию, хотя ранее боялась обнародовать ситуацию из-за чувств к супругу. После подачи заявления на Койшубаеву начались давления и угрозы. По ее словам, к ней приходила мать рэпера с просьбой забрать жалобу, а его друзья угрожали ей, заставляя отказаться от претензий. Один из них, как утверждает девушка, ранее отбывал срок и применяет насилие в своей семье.
Женщина рассказала, что не искала выгоды от отношений и всегда поддерживала мужа, даже отдав ему наследство после смерти отца. Сейчас она находится у своей матери в Алматы и опасается возвращаться в Астану, где находится Qurt. Рэпер, по ее словам, продолжает развлекаться и не проявляет раскаяния.
В Перми мужчина сначала избил свою жену, а затем попытался утопить пасынка. Суд арестовал подозреваемого на два месяца, возбуждено уголовное дело.