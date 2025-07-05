«Ты моя рабыня»: казахстанский рэпер Qurt напал на беременную жену

Позже она решила обратиться в полицию, хотя ранее боялась обнародовать ситуацию из-за чувств к супругу. После подачи заявления на Койшубаеву начались давления и угрозы. По ее словам, к ней приходила мать рэпера с просьбой забрать жалобу, а его друзья угрожали ей, заставляя отказаться от претензий. Один из них, как утверждает девушка, ранее отбывал срок и применяет насилие в своей семье.