По следам Кокорина и Мамаева: Футболист Смолов подрался в кафе, за это с него потребовали 3 миллиона

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов ударил двух мужчин в том же кафе на улице Никитская в Москве, где в 2018 году с посетителями подрались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Инцидент произошел еще утром 28 мая. На сегодняшний день причина конфликта неизвестна. Однако, по некоторым из версий, Смолова могли спровоцировать. Среди прочего, предполагается, что футболиста разозлили громкие обсуждения его личной профессиональной игры. Мужчины использовали оскорбительные высказывания в его адрес.
Отмечается, что после драки ситуация приняла еще более скандальный оборот. Как пишет «КП-Спорт», с Смолова потребовали более 3 млн рублей за то, чтобы видео драки не было опубликовано в интернете. При этом изначально речь шла о 1 млн рублей, однако после согласия футболиста сумма выросла в три раза. В итоге тот отказался платить, а видео попало в Сеть.
Пока Смолов, который после прошедшего сезона остается безработным, никак не комментирует произошедшее.
Стоит отметить, что именно «Кофемания» на Никитской улице стала местом скандальной драки с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в октябре 2018 года. Тогда их жертвами стали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.