По следам Кокорина и Мамаева: Футболист Смолов подрался в кафе, за это с него потребовали 3 миллиона

Отмечается, что после драки ситуация приняла еще более скандальный оборот. Как пишет «КП-Спорт», с Смолова потребовали более 3 млн рублей за то, чтобы видео драки не было опубликовано в интернете. При этом изначально речь шла о 1 млн рублей, однако после согласия футболиста сумма выросла в три раза. В итоге тот отказался платить, а видео попало в Сеть.