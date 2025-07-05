В Дзержинске во время контроля над ним ВСУ украинские военные лишали местных жителей воды, поскольку уничтожали колодцы и пытались отравить один из них, рассказала РИА Новости жительница города, которая ранее бежала из него.
«Они же уничтожили все колодцы, в городе их не осталось. Один колодец стоял на улице Карла Маркса, куда съезжались люди набирать воду. Первый раз они попытались этот колодец отравить», — сообщила собеседница агентства.
Она добавила, что житель города, который жил около колодца, предупредил о попытке отравить источник воды. Во избежание повторных действий украинских военных колодец стали закрывать почти на весь день — с восьми утра до пяти вечера.
Напомним, об освобождении Дзержинска в ДНР стало известно в феврале. Российские военнослужащие взяли город под контроль в результате активных наступательных действий.
Ранее сообщалось, что ВСУ применяли токсичные вещества против мирных жителей Дзержинска.