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ВСУ пытались отравить колодец в Дзержинске

Жительница Дзержинска рассказала, что житель города, который жил около колодца, предупредил о попытке отравить источник воды.

Источник: Аргументы и факты

В Дзержинске во время контроля над ним ВСУ украинские военные лишали местных жителей воды, поскольку уничтожали колодцы и пытались отравить один из них, рассказала РИА Новости жительница города, которая ранее бежала из него.

«Они же уничтожили все колодцы, в городе их не осталось. Один колодец стоял на улице Карла Маркса, куда съезжались люди набирать воду. Первый раз они попытались этот колодец отравить», — сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что житель города, который жил около колодца, предупредил о попытке отравить источник воды. Во избежание повторных действий украинских военных колодец стали закрывать почти на весь день — с восьми утра до пяти вечера.

Напомним, об освобождении Дзержинска в ДНР стало известно в феврале. Российские военнослужащие взяли город под контроль в результате активных наступательных действий.

Ранее сообщалось, что ВСУ применяли токсичные вещества против мирных жителей Дзержинска.