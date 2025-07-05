Расхитителей военных земель отдали под суд — СМИ

Отметим, что нынешние подсудимые вину отрицают. Ранее к ответственности уже привлекли троих организаторов: экс-замруководителя департамента расквартирования Минобороны полковника в отставке Сергея Бородина, бывших начальников Ватутинской и Алабинской КЭЧ полковников Валерия Майбороду и Азамата Хайруллина, а также кадастрового инженера Александра Дзюбу. В отличие от предполагаемых сообщников, они признали вину, раскаялись и в прошлом году в особом порядке получили наказания от условных сроков до четырех лет колонии.