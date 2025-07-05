Расхитителей военных земель отдали под суд — СМИ

В суд направлены материалы уголовного дела против последних обвиняемых по крупной афере с землями Минобороны в Новой Москве и Подмосковье, пишет «Коммерсант».
Пятерым фигурантам, включая экс-старшего помощника московского городского военного прокурора по безопасности Игоря Почапского, предъявлено обвинение в хищении свыше 45 га земель стоимостью почти 940 млн руб. Ранее по данному делу несколько лиц получили в особом порядке наказания от условных трех лет до четырех лет колонии общего режима.
235-й гарнизонный военный суд рассмотрит дело пятерых участников громкого расследования о хищении земель оборонного ведомства в Новой Москве и Подмосковье. Среди похищенных угодий — более 12 га военного полигона Алабино, используемого для репетиций парадов Победы и подготовки бойцов для СВО.
На скамье подсудимых окажутся активно участвовавшие в аферах бывшие председатели и члены садовых некоммерческих товариществ (СНТ), а также экс-старший помощник военного прокурора Игорь Почапский. Последний, судя по всему, является одним из ключевых бенефициаров преступной группы.
В материалах дела указано, что в период 2011—2019 гг. на его родственников оформлялись «дорогостоящие активы — земельные участки в указанных муниципалитетах Москвы и МО, а также в Черногории, плюс премиальные автомобили».
Основную часть незаконно полученных земель участники схемы уже реализовали. Теперь владельцы коттеджей, не знавшие о махинациях, могут столкнуться с проблемами.
В настоящее время похищенные у Минобороны 45 га, как и выявленные активы фигурантов, арестованы.
В зависимости от роли обвиняемым вменяют мошенничество в особо крупном размере, подделку документов и дачу взятки (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 327 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Как ранее сообщал «Коммерсант», афера была вскрыта в 2019 г. Главной военной прокуратурой. Материалы проверки легли в основу оперативных мероприятий ФСБ (департамент военной контрразведки) и ГУЭБиПК МВД. 18 ноября 2021 г. по их результатам возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Согласно материалам, вывод земель нескольких воинских частей в Одинцовском и Наро-Фоминском округах Подмосковья, а также в поселении Десеновское (Новая Москва), осуществлялся с 2008 по 2019 год. Следствие установило: военные, воспользовавшись освобождением территорий из-за расформирования частей, с помощью подложных документов инициировали иски от членов соседних СНТ, которые удовлетворялись арбитражными судами и судами общей юрисдикции.
Таким образом, за 11 лет в собственность СНТ «Искра» и «Кубинка-60», а также ДСК «Русь-1» и «Зорька» по фиктивным документам перешло свыше 45 га земель Минобороны. Ущерб государству оценен почти в 1 млрд руб.
Отметим, что нынешние подсудимые вину отрицают. Ранее к ответственности уже привлекли троих организаторов: экс-замруководителя департамента расквартирования Минобороны полковника в отставке Сергея Бородина, бывших начальников Ватутинской и Алабинской КЭЧ полковников Валерия Майбороду и Азамата Хайруллина, а также кадастрового инженера Александра Дзюбу. В отличие от предполагаемых сообщников, они признали вину, раскаялись и в прошлом году в особом порядке получили наказания от условных сроков до четырех лет колонии.
Примечательно, что максимальный срок Одинцовский горсуд назначил кадастровому инженеру Дзюбе, отбывающему наказание на оборонном предприятии, выполняющем контракты Минобороны «по стратегически важным направлениям». Там, как заявлял в Мособлсуде осужденный, он освоил «современные методики для картографических БПЛА». Однако апелляционная и кассационная инстанции оставили без удовлетворения его ходатайство о смягчении наказания ввиду «чрезмерной суровости».