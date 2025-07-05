В Омске обсудили завершение строительства проблемных домов для дольщиков

В Фонде развития территорий прошла серия рабочих совещаний, посвященных достройке жилых комплексов, ранее замороженных недобросовестными застройщиками. Особое внимание уделяется решению проблем обманутых дольщиков в Омске.
Среди обсуждаемых объектов — дома на улицах Перелета (корпуса 1 и 2) и Тарской. По словам исполнительного директора Технического заказчика Фонда развития территорий Дениса Иванова, в ряде домов уже начались работы по отделке и благоустройству прилегающих территорий.
«Дом на улице Тарской готовится к итоговой проверке Госстройнадзора. Мы уделяем особое внимание не только строительным процессам, но и своевременному оформлению документации, а также качественной приемке выполненных работ. Это ключевые условия для успешного завершения строительства и передачи квартир дольщикам», — подчеркнул Денис Иванов.
В Омске также требуется слаженная работа всех участников процесса для своевременного оформления актов приемки выполненных работ. Напомним, что по инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко программа компенсаций для обманутых дольщиков продлена до конца 2025 года. Пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков могут подать заявление на получение выплат из регионального бюджета.
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