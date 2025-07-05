В Омске обсудили завершение строительства проблемных домов для дольщиков

В Омске также требуется слаженная работа всех участников процесса для своевременного оформления актов приемки выполненных работ. Напомним, что по инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко программа компенсаций для обманутых дольщиков продлена до конца 2025 года. Пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков могут подать заявление на получение выплат из регионального бюджета.