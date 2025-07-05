Стало известно, сколько россиян зарабатывают на своем хобби

Почти каждый третий россиянин, который имеет свое хобби, получает от него доход. Более того, большинству из них любимое дело приносит до половины от суммы общего заработка, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».
При это среди тех, кто не получает денег от хобби, 37% в будущем планируют начать зарабатывать на нем. А каждый пятый респондент и вовсе заявил, что хочет выйти на уровень, когда хобби будет приносить ему большой часть дохода.
Как правило, россияне рассказывают людям о своем хобби при помощи страниц в социальных сетях и приложениях.
Ранее сообщалось, что сфера досуга и развлечений — сейчас это один из наиболее масштабных и развивающихся рынков для инвестиций.