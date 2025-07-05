Самарские «Крылья Советов» приглашают болельщиков на пляжный праздник

Программа обещает быть насыщенной. Гостей ждёт общение с игроками и тренерским штабом, спортивные игры, тематические станции и автограф-сессии. На мероприятии выступит специальный гость, будут работать зона EA FC и пляжная команда клуба. Для создания праздничной атмосферы организаторы подготовили DJ-сеты и викторины.