Самарские «Крылья Советов» приглашают болельщиков на пляжный праздник

8 июля на пляже Первомайского спуска в Самаре пройдёт традиционная предсезонная встреча болельщиков с командой «Крылья над Волгой». Мероприятие организовано футбольным клубом «Крылья Советов» и начнётся в 17:00. Вход свободный для всех желающих.
Программа обещает быть насыщенной. Гостей ждёт общение с игроками и тренерским штабом, спортивные игры, тематические станции и автограф-сессии. На мероприятии выступит специальный гость, будут работать зона EA FC и пляжная команда клуба. Для создания праздничной атмосферы организаторы подготовили DJ-сеты и викторины.
Это отличная возможность для болельщиков пообщаться с командой перед началом нового сезона и весело провести время на берегу Волги.
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