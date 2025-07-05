ВС РФ уничтожили иностранных наемников ВСУ в Запорожской области

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что российские военные с помощью беспилотников «Герань-2» нанесли удары по цели в районе базы отдыха «Меридиан».
Военное ведомство также показало видео удара.
Ранее сообщалось, что под Харьковом ликвидирован 25-летний эстонский наемник ВСУ Ало Клаассепп.
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