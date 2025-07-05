Крымские водохранилища: на сколько хватит запасов воды

Он подчеркнул, что, к примеру, в случае с Партизанским водохранилищем (Симферопольский район — ред.) запаса воды сейчас осталось на 6−8 месяцев. Если он не будет восполнен в зимний период, то ситуация будет критической по этому водохранилищу.