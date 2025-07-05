Крымские водохранилища: на сколько хватит запасов воды

«Текущие показатели по нашим водохранилищам естественного стока у нас — 113 миллионов кубометров. Это меньше даже 45 процентов», — заявил Илья Николенко.
Таким образом, уточнил эксперт, объем запасов водохранилищ уменьшился на 13 миллионов кубометров. При этом он добавил, что общие запасы всех водохранилищ (естественного стока и наливных — ред.) составляют около 149 миллионов кубометров.
По информации Николенко, в прошлом году в водохранилищах естественного стока было 177 миллионов кубометров, это около 70% наполнения. Он добавил, что это примерно средний процент наполнения за 40-летний период.
«Лето еще впереди. Испарения будут расти и уровень воды будет снижаться. Потому, что мы уже превысили отбор относительно притока. И притоки сейчас будут заканчиваться. Грубо говоря, к сентябрю следующего года может сложиться очень напряженная ситуация», — уточнил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.
Он подчеркнул, что, к примеру, в случае с Партизанским водохранилищем (Симферопольский район — ред.) запаса воды сейчас осталось на 6−8 месяцев. Если он не будет восполнен в зимний период, то ситуация будет критической по этому водохранилищу.
«В таком случае, полная нагрузка ляжет на подземные источники западного Крыма, которые были разбурены и подключены к системе водоснабжения в период 2018—2022 годов», — подчеркнул Копачевский.
По мнению профессора Николенко, чтобы делать прогнозы, нужно анализировать температурный режим.
«Во время высоких температур потери на испарение и фильтрацию у нас повышаются практически в полтора раза. Влияет и ветровая нагрузка», — рассказал Николенко.
Илья Николенко подчеркнул, что в «Институте биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ им. Вернадского сейчас открываются актуальные направления для будущих специалистов.
«Мы начинаем готовить специалистов по водным технологиям систем водоснабжения, водоотведения. Мы фактически одни из первых, кто готовит специалистов в этом направлении», — добавил Николенко.