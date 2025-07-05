Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пулково работает в усиленном режиме после снятия ограничений

Из Пулково отправили более 20 рейсов после снятия ограничений на полеты.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Аэропорт «Пулково» работает в усиленном режиме для нормализации расписания из аэропорта уже отправлены 23 рейса, принято 17 рейсов, сообщил главный операционный директор аэропорта Павел Кушниренко.

Временные ограничения ранее вводились в аэропорту «Пулково», сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания. Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы. На 08.00 мск из аэропорта Пулково отправлено 23 рейса. Принято 17 рейсов, из них 5 ранее перенаправленных на запасные аэродромы», — сказал Кушниренко, слова которого приводятся в сообщении аэропорта.