Пулково работает в усиленном режиме после снятия ограничений

«Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания. Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы. На 08.00 мск из аэропорта Пулково отправлено 23 рейса. Принято 17 рейсов, из них 5 ранее перенаправленных на запасные аэродромы», — сказал Кушниренко, слова которого приводятся в сообщении аэропорта.