Пулково работает в усиленном режиме после снятия ограничений

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Аэропорт «Пулково» работает в усиленном режиме для нормализации расписания из аэропорта уже отправлены 23 рейса, принято 17 рейсов, сообщил главный операционный директор аэропорта Павел Кушниренко.
Временные ограничения ранее вводились в аэропорту «Пулково», сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт работает в усиленном режиме для нормализации расписания. Для возобновления работы аэропорта в штатном режиме задействован дополнительный персонал и производственные ресурсы. На 08.00 мск из аэропорта Пулково отправлено 23 рейса. Принято 17 рейсов, из них 5 ранее перенаправленных на запасные аэродромы», — сказал Кушниренко, слова которого приводятся в сообщении аэропорта.