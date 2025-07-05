ТОП-7 TG-каналов о повседневной Самаре раньше и сейчас

Повседневность может быть разной — серой, яркой, уходящей вглубь веков, смешной и печальной. Мы считаем, что самарская жизнь — особенная. В ней переплетаются прошлое и настоящее, создавая неповторимую идентичность и теплую провинциальность.
Составили список самых душевных TG-каналов об истории и непарадной жизни города на взгляд редакции «МК в Самаре».
1️⃣ Street art hunter Samara — канал об уличном искусстве, которое развивалось в Самаре еще с конца 80-х годов. Ежедневные теплые посты с граффити и стикерартом.
2️⃣ Фотожурналист Николай Абросимов / Старая Самара — канал сына фотографа Николая Абросимова, который оставил после себя богатый архив фото о советских буднях рабочих, студентов и прочих жителей города.
3️⃣ Старой Самары послѣднiй сонъ (https://t.me/samaralastdream) — канал, исследующий прошлое и настоящее Самары и области. Нестандартный взгляд автора на городскую жизнь позволяет самому по-новому посмотреть на родной край.
4️⃣ Старая Самара — канал с фотографиями прошлого — дореволюционного и советского. Архивные фото и факты о городе — коротко и ясно.
5️⃣ Dims_son — личный канал о простой провинциальной повседневности Самары. Интересные кадры жителей города и его улиц.
6️⃣ НЕШЕХТЕЛЬ — канал градозащитника и журналиста Армена Арутюнова. Архитектурные детали исторической Самары, впечатления о них и строгие факты.
7️⃣ Центр города Самара — разруха и жизнь в историческом центре Самары. Фото и никаких лишних слов.
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